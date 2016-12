Nouveaux contrats de connectivité en vol pour Panasonic

Le groupe Panasonic Avionics Corporation vient de conclure deux contrats de connectivité en vol avec des compagnies aériennes.

Le premier, signé avec Turkish Airlines, va permettre aux passagers de cette compagnie d’utiliser des services de communications globales et de divertissement à bord de 167 avions. Parmi ces services, on retrouve évidemment la télévision, avec pas moins de 9 chaînes turques – avec, entre autres, la nouvelle TRT World Turkish News Channel et la chaîne sportive Sport 24 –, mais également un accès à internet haut débit afin que les passagers puissent rester connectés.

Quant à la compagnie Boliviana de Aviación, elle offrira, grâce à ce contrat, une vaste sélection de films à bord, y compris les meilleurs blockbusters de Hollywood, à tous ses passagers en route vers Madrid et Miami .