Dernier lancement de l'année pour Ariane 5

Le lanceur Ariane 5 doit effectuer ce mercredi 21, entre 21h30 et 22h45 heure de Paris, sa dernière mission de l’année.

L'objectif de ce vol VA234 est de mettre en orbite les satellites Star One D1 pour le compte de l’opérateur Embratel/Star One et JCSAT-15 de l’opérateur Sky Perfect JSAT Corporation.

Equipé de 70 répéteurs actifs en bande Ka, C et Ku, Star One D1 offrira depuis sa position orbitale à 84° Ouest des services sur le Brésil, l’Amérique Latine, l’Amérique centrale, le Mexique et la région des Caraïbes.

Quant au satellite JCSAT-15, il offrira des services de communications pour le Japon et des services de distributions vidéo, transferts de DATA, applications pour les communications maritimes et aéronautiques sur l’Océanie et l’Océan Indien. Depuis sa position orbitale à 110°Est, il remplacera N-SAT-110 lancé en 2000 par Arianespace .