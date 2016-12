Vivendi augmente de nouveau sa participation dans Mediaset

Le feuilleton Vivendi/Mediaset vient de connaitre un nouvel épisode.

Cette fois, Vivendi vient d’annoncer dans un communiqué que « Suite à la rencontre entre Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi et Pier Silvio Berlusconi, administrateur délégué de Mediaset, le 16 décembre, au communiqué de presse de Mediaset du 17 décembre et considérant les prises de position récentes de Fininvest, le Directoire de Vivendi s’est réuni et a décidé avec l’autorisation du Conseil de surveillance d’augmenter sa participation dans Mediaset en fonction des conditions de marché dans la limite de 30 % du capital et des droits de vote ».

Vivendi rappelle que sa présence au capital de Mediaset s’inscrit dans sa volonté de se développer en Europe du Sud et dans le cadre de ses ambitions stratégiques en tant que groupe international majeur dans le domaine des médias et des contenus d’essence européenne .