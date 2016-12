France 3 veut doubler sa part de programmes régionaux

France 3 a pour objectif de doubler le temps d'antenne des programmes issus des régions dans la grille de la chaîne, d'ici à 2020.

A compter du 1er janvier 2017, le réseau de France 3 s'organise en 12 directions régionales et 1 direction territoriale corse. Ces 13 régions construiront les offres TV et numérique de proximité, en vue de développer l'offre régionale de France 3.

Cette nouvelle organisation accorde plus d'autonomie aux régions et leur permettra de développer de nouveaux programmes dès septembre 2017. Elle épouse les contours des 13 nouvelles régions de France dessinées par la réforme territoriale de l'Etat. Les nouvelles marques France 3 Grand Est, France 3 Auvergne Rhône Alpes, France 3 Bourgogne Franche-Comté, France 3 Hauts de France, France 3 Nouvelle Aquitaine, France 3 Occitanie et France 3 Provence Alpes Côte d'Azur voient le jour en 2017.

Les 24 rédactions régionales maintiennent l'offre quotidienne d'information de proximité qui fait le succès de la chaîne: notamment 24 éditions quotidiennes du 12/13 et du 19/20 et du Grand SOIR 3, les magazines de débat et d'investigation, les fils d'information continus sur Internet et réseaux sociaux .