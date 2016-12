Hughes aide à moderniser les communications en Inde

L'opérateur Hughes India, filiale de Hughes Network Systems, annonce que la compagnie Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), le plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel en Inde, a sélectionné le système Jupiter pour rénover et moderniser son actuel réseau par satellite sur l'Inde.

Hughes India mettra ainsi en œuvre le système Jupiter pour compléter son réseau en bande C existant avec la dernière technologie HTS (satellite à haut débit), fournissant des services multiservices fiables, voix et vidéo avec un rendement spectral élevé à près de 200 pétroliers offshore et terrestres et des plates-formes de gaz, des plates-formes de forage et des navires dans divers endroits répartis dans tout le pays .