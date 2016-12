Syco Entertainement investit sur le marché chinois

Le groupe chinois Canxing Production/Star China et le groupe Syco Entertainement, fondé en 2002 par Simon Cowell, viennent de signer un contrat de développement pour une durée de trois ans.

Le principal objectif de l'accord est de développer conjointement des formats de divertissement à grande échelle destinés au territoire chinois, mais également à la distribution internationale.

Les deux parties ont déjà une large expérience dans les formats de ce genre puisque Canxing/Star China a vu son programme « Sing! China » être leader des audiences pendant 31 semaines consécutives alors que Syco Entertainment est responsable de quelques-uns des programmes de divertissement les plus vus à la télévision, comme les franchises « Got Talent » et « The X Factor » .