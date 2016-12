Début de la préparation du voyage de MetOp-C

Airbus Defence and Space, le numéro deux mondial de l’industrie spatiale, prépare le premier voyage du module de charge utile de MetOp-C, le « cerveau » du prochain satellite météorologique européen en orbite polaire.

Ce module de 2,1 tonnes embarque dix instruments métrologiques et leurs systèmes de contrôle chargés notamment de la gestion et de la surveillance des instruments, ainsi que du formatage, du chiffrage, de l’enregistrement et de la transmission des données vers le sol. Au cours des six prochains mois, le module sera soumis à une série d’essais afin de démontrer son aptitude opérationnelle dans des conditions spatiales, au sein du Centre européen de technologie spatiale (ESTEC) de l’ESA à Noordwijk, aux Pays-Bas.

MetOp est une famille de satellites météorologiques évoluant en orbite polaire à quelque 800 kilomètres d’altitude. Le premier satellite, MetOp-A, a été lancé le 19 octobre 2006, suivi par MetOp-B le 17 septembre 2012. MetOp-C doit être lancé en octobre 2018 .