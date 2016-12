MX1 et Astra étendent leur contrat avec Discovery Networks Germany

Le groupe Discovery Networks Germany a étendu son contrat avec l’opérateur Astra et MX1, fournisseur de services médias et filiale de SES, à propos de location de capacité, gestion de contenu et playout.

Ce contrat, valable jusqu’en 2021, couvre la diffusion des chaînes Discovery DMAX, TLC, Eurosport 1 et DMAX Austria en SD et DMAX, TLC et Eurosport 1 en HD via les satellites ASTRA à 19,2 degrés Est. L'accord permet également à Discovery Networks Germany d'utiliser la plate-forme de services multimédia innovante «MX1 360» pour la gestion de contenus et la diffusion. Cette plate-forme est totalement intégrée aux systèmes du radiodiffuseur et facilite la gestion des fonctions de pré-diffusion telles que la planification des pauses commerciales à partir d'une seule interface .