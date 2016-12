Par précaution, Proton ne lancera EchoStar 21 qu'en 2017

Finalement, pour assister au lancement de la prochaine fusée Proton et du satellite EchoStar 21, il faudra attendre le début de l'année prochaine.

En effet, les autorités russes ont indiqué avoir besoin de plus de temps pour effectuer des vérifications supplémentaires sur l'étage supérieur du lanceur qui devait partir, tout d'abord le 22 décembre dernier, puis le 28 décembre prochain du cosmodrome de Baïkonour.

L'objectif de cette mission est de mettre en orbite le satellite de communications EchoStar 21 pour le compte de l'opérateur EchoStar Mobile Ltd dans le but de fournir de la connectivité en bande S pour les utilisateurs de data et de téléphone par internet dans toute l'Europe .