Bientôt le CES 2017 !

L'année 2017 est bientôt là et dès les premiers jours de l’année on en saura plus sur les nouvelles nouveautés technologiques à découvrir commercialement au cours des prochains mois.

C'est à l’occasion du traditionnel CES de Las Vegas, qui aura lieu du 5 au 8 janvier 2017 prochain et qui fêtera pour l’occasion son 50e anniversaire, que les petites et grandes marques dévoileront leurs nouveaux produits en matière d’innovation technologique.

Parmi les tendances/confirmations attendues pour cette édition, il y aura bien sûr la 4K et le HDR qui devraient être omniprésents, les écrans OLED, la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée, l’intelligence artificielle ou encore la 5G et ses effets sur le monde connecté .