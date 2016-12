Hulu signe un accord avec les Studios Disney

La plateforme de streaming par abonnement Hulu vient de signer un accord avec les Studios Walt Disney.

Grâce à ce contrat portant sur plusieurs années, la plateforme vient de garantir le droit de diffuser une collection de « blockbusters » issus de l’immense collection Disney, comme « Mulan », « Hercules », « Sister Act » ou « Air Bud », désormais accessible à tous les abonnés. L’accord signé entre les deux parties va également permettre d’accéder à plus de 50 titres populaires, comme « Con Air », « Gone in 60 Seconds » ou « Pear Harbor », complétés au cours des prochains mois par « Tarzan », « Lilo & Stitch » et « The Princess and the Frog » .