SFR SPORT : Le ALL STAR GAME diffusé en Ultra HD

A l'occasion du All Star Game qui se déroulera à l’AccorHotels Arena (AHA) ce 29 décembre, SFR diffusera cette rencontre sportive en intégralité sur SFR SPORT 2 et SFR SPORT 4K.

Les abonnés SFR SPORT pourront profiter d'un show de 3 heures avec les meilleurs joueurs français et étrangers de Pro A et des concours de tirs à 3 points, de dunkset d'agilité des meneurs. Diffusé en live sur SFR SPORT 2 et SFR SPORT 4K, l'événement sportif sera animé par la Dream Team basket de SFR SPORT (Emmeline Ndongue, Frédéric Weis, Stephen Brun et Claude Bergeaud).

A noter que l'événement sera rediffusé le 1er janvier à 15h15 sur la TNT gratuite, sur Numéro 23 .