En 2016, Game of Thrones a gardé son record de la série la plus piratée au monde

En cette fin d'année, et donc de bilan, on apprend quelles sont les séries les plus piratées.

Sans surprise et pour la cinquième année consécutive, la série « Game of Thrones » est le programme de télévision le plus piraté de l'année. Elle est suivie de « The Walking Dead » et de « Westworld » qui occupent respectivement les 2e et 3e places.

Petite curiosité : le programme automobile « The Grand Tour », présenté par Jeremy Clarkson et ses deux compagnons, qui a commencé à être diffusé le 18 novembre dernier, occupe une 10e position malgré sa courte existence. Le lancement visiblement précipité d'Amazon Prime Video pourrait justement être une tentative d'éviter encore plus de piratage de ce programme qui a coûté une petite fortune à produire .