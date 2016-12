Feu vert pour la fabrication de Express-80 et Express-103

L'opérateur russe RSCC vient d'effectuer un premier paiement aux constructeurs JSC ISS Reshetnev et Thales Alenia Space pour la fabrication de deux nouveaux satellites.

Ces deux satellites, Express-80 et Express-103, doivent être lancés au 3e trimestre 2019 afin de rejoindre leurs positions orbitales situées, respectivement, à 80° et 103° Est pour fournir des services de communications et de diffusion directe sur tout le territoire russe et dans la Communauté des États Indépendants.

Ces paiements font suite à la signature, en juin dernier, d’un contrat entre RSCC et JSC ISS Reshetnev pour la livraison de plateformes pour les deux satellites, ainsi que d’un contrat avec Thales Alenia Space pour la fabrication des charges utiles .