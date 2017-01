Le lancement d'IridiumNext se confirme

Les dix premiers satellites de la nouvelle constellation IridiumNext ont été mis sous coiffe lançant entrevoir leur départ au cours des prochains jours.

Si on sait que ce lancement aura lieu à partir de la base de Vandenberg, en Californie via une fusée Falcon 9, on ignore néanmoins la date exacte de ce départ puisque le fabricant SpaceX ne s’est pas encore prononcé, jouant la carte de la sécurité suite à l’explosion d’une fusée similaire et de sa charge utile le 1er septembre dernier.

Cette nouvelle constellation, composée de 70 satellites lancés au cours de 7 missions, viendra améliorer considérablement les services qu’Iridium peut offrir à ses clients en répondant à leurs besoins en communications globales sur terre, en mer et dans les airs .