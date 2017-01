CES 2017 : LG annonce ses nouveaux téléviseurs UHD

C'est parti pour les nouveautés CES 2017 ! Le fabricant LG Electronics vient de dévoiler ses nouveaux modèles de téléviseurs Super UHD de troisième génération, dotés de technologie nano cell.

Ces nouvelles gammes, avec les noms de séries SJ9500, SJ8500 et SJ8000, supportent le HDR actif avec Dolby Vision, permettant ainsi de suivre les multiples formats HDR, mais également la dernière version de la plateforme intuitive smart TV webOS 3.5.

Les écrans LCD Nano Cell offrent un avantage technologique en employant des particules de taille uniforme d'environ un nanomètre de diamètre pour créer des couleurs plus subtiles et précises qui peuvent être vues à partir d'angles plus larges que les autres téléviseurs. De plus, les nouveaux téléviseurs Nano Cell de LG utilisent la technologie ULTRA Luminance améliorée pour offrir des reflets d'image plus lumineux et plus nets .