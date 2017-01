Publicité : 532 milliards de revenus en 2016, hausse rapide en Afrique

Le marché de la publicité aura généré 532 milliards de revenus en 2016, représentant une croissance de 7,1%, indique le dernier rapport du cabinet IHS Markit.

On apprend dans ce rapport que les 10 marchés les plus importants au niveau mondial totalisent 75% des revenus à l’échelle globale, et ce, malgré une chute de l'économie des marchés chinois et brésiliens, étoiles montantes de ce « Top 10 » en 2015.

Fait surprenant dévoilé par cette étude : 4 des 5 pays qui ont connu la croissance la plus rapide sont situés en Afrique avec, en tête, le Ghana et le Kenya, qui enregistrent une augmentation au-dessus de 20%. Autre fait important : si la télévision reste le vecteur le plus important en termes de revenus publicitaires, totalisant 36% ou 192 milliards de dollars, le marché de l'internet, qui compte aujourd'hui pour 30% du total, prendra le dessus au cours des cinq prochaines années. La tendance est déjà de mise en Grande-Bretagne où le « online » s'approche des 50% des revenus liés la publicité .