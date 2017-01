France Télévisions va à la rencontre de son public

Delphine Ernotte Cunci, Présidente-Directrice générale de France Télévisions, Marie-Thérèse Montalto, Directrice régionale de France 3 Grand-Est, Xavier Couture, Directeur général délégué en charge de la stratégie et des programmes de France Télévisions, Tiphaine de Raguenel, Directrice exécutive de France 4- Directrice des activités jeunesse du groupe ont échangé et débattu avec les téléspectateurs ce mardi 17 janvier à 18h30 à l'Auditorium de France 3 Alsace à Strasbourg.

A l'écoute de ses téléspectateurs, France Télévisions leur donne la parole et les invite à réfléchir ensemble aux programmes et à l'identité de cette télévision qui est d'abord la leur.

De novembre à mars 2017, ce sont 28 rencontres dans 22 villes (Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Dijon, Le Havre, Saint-Denis de la Réunion, Nouméa...) qui sont organisées à Paris, en région et en Outre-mer sous forme de débats et d’échanges, d’ateliers et de tables rondes autour de différentes thématiques.

Tous les sujets seront débattus sans tabou avec le public. Que ce soit le rôle de France Télévisions, son offre de programmes, l’identité de ses chaînes et de ses plateformes numériques, son mode de financement, l’évolution des modes de consommation des contenus...

A l'issue de ces rencontres, un livre blanc sera édité et envoyé aux téléspectateurs qui auront participé et il sera par ailleurs disponible sur le site www.francetelespectateurs.fr.

Toutes les dates des prochaines rencontres sont disponibles à l'adresse www.lesrencontrestelespectateurs.com .