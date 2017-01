Par FS, le Après iConcerts, Stingray reprend Classica Stingray a signé une lettre d'intention exécutoire avec UNITEL visant l'acquisition, l’exploitation et la distribution de la chaîne télévisée payante internationale Classica. UNITEL continuera de produire le contenu diffusé par Classica, tandis que Stingray profitera du catalogue exclusif de plus de 1 500 titres et quelque 2 000 heures de contenu de qualité, produits et détenus par UNITEL. Lancée en 1996, Classica propose aux mélomanes du monde entier un contenu inspiré qui regroupe des performances scéniques, des premières mondiales et des enregistrements légendaires mettant en vedette les plus grands noms de la musique classique. La chaîne présente des opéras, des ballets et des concerts captés depuis les plus grandes salles de spectacle et les festivals de musique classique les plus réputés au monde. Grâce à une série de partenariats internationaux, Classica est actuellement distribuée par UNITEL dans 40 pays sur 4 continents, et diffusée 24 heures sur 24 en format haute définition avec audio ambiophonique (5.1). La chaîne est disponible auprès de plus de 20 millions d’abonnés . Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

