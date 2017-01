Quelles chaînes de la TNT gratuite ont le plus été regardées en 2016 ?

Comme tous les ans, Mediamétrie a publié les résultats de son "Mediamat", l'étude annuelle des audiences des chaînes de la TNT.

Nous avons classé les résultats par ordre de part d'audience, de la plus forte à la plus faible. Il en ressort que le trio de tête reste le même qu'en 2015 à savoir TF1 largement devant les autres mais qui perd un point par rapport à l'an passé. Idem pour France 2 et seule M6 progresse un peu.

Ce sont principalement les dernières chaînes arrivées sur la TNT qui tirent leur épingle du jeu (HD1, 6ter, RMC Découverte 24, Numéro 23 et Chérie 25). Seule Chérie 25 perd des points et finit à la fin du classement avec France Ô au Numéro 23, toutes deux en légère progression.

LCI n’apparaît pas dans le tableau, la chaîne n'ayant pas fait une année complète sur la TNT gratuite.

Il sera intéressant de vérifier l'année prochaine si les efforts déployés par les groupes TF1, France Télévisions ou Canal+ pour redynamiser leurs audiences porteront leurs fruits.

Néanmoins, cette tendance baissière globale ne devrait pas franchement s'inverser, notamment parce que la consommation de la télévision est en pleine mutation et que les services de télévision de rattrapage représentent quasiment la moitié de l'audience des chaînes TV linéaires. La télévision à la demande s'impose petit à petit comme le mode de consommation préféré des téléspectateurs français .