Sagemcom dévoile ses nouveautés au CES 2017

L'UHD est plus que jamais le thème à la mode. Le fabricant français Sagemcom est l'un des professionnels qui parie sur cette technologie pour cette année 2017.

Parmi les nouveautés présentées cette année au CES de Las Vegas on notera les récepteurs Ultra HD à faible consommation intégrant une option Wi-Fi ac embarquée dans le SoC, prenant en charge l'Ultra HD HDR et offrant ainsi des contrastes impressionnants et une palette de couleurs enrichie. Le groupe fera également la lumière sur les dix projets 4K déjà déployés qu'il réalise actuellement avec des opérateurs de premier rang.

Enfin, il fera découvrir sa passerelle multimédia fibre optique PON qui assure un débit symétrique de 10 Gbit/s et intégrant des solutions sans fil 11ac 8x8.

Pas plus de détails ni de photos disponibles pour l'instant .