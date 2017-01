Technicolor fabrique le 1er décodeur Android TV pour AirTV

Technicolor vient d'annoncer au CES 2017 de Las Vegas avoir été choisi par AirTV L.L.C. pour construire la box AirTV Player, un décodeur Android TV pour la diffusion en streaming.

Ce boîtier AirTV Player, désormais disponible sur l’offre américaine AirTV.net, offre des capacités Wi-Fi avancées et la possibilité d'intégrer les chaînes de télévision locales gratuites (OTA) comme ABC, CBS, FOX and NBC, l’accès aux services de streaming les plus populaires comme Netflix, Sling TV ou YouTube, mais également à des services comme Google Play Store, simplement en cliquant sur une touche.

Pour Mitch Weinraub, directeur du développement produit d'AirTV, Technicolor a livré un superbe décodeur Android TV 4K pour la diffusion en streaming qui unifie l'expérience TV sur l'ensemble des services en direct et à la demande, avec accès à des milliers de contenus de divertissement dans le Google Play Store .