CES : l'édition 2017 marquée par les records

C'est ce jeudi que le CES 2017 de Las Vegas, le plus grand événement technologique au niveau mondial, ouvre officiellement ses portes.

L’organisation indique que, pour son 50e anniversaire, ce salon sera le plus grand, le plus audacieux et le plus varié depuis sa création.

Avec une superficie record de plus de 240 000 mètres carrés d'exposition, le CES 2017 proposera de nouveaux marchés, plus de 850 nouveaux exposants, sept allocutions plénières, une programmation de conférences élargie, des SuperSessions supplémentaires et des services d'exposition optimisés.

En plus de 850 nouveaux exposants, ce salon intégrera également des nouveaux espaces d’expositions et marchés comme celui des énergies intelligentes ou celui consacré à l’innovation dans le secteur sportif .