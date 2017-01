PRODUCT, une production Media365 récompensée au Rio Webfest

Product, une co-production Media365 / Labarone / Arte remporte le Rio Webfest dans la catégorie « Best Educational series ».

La série documentaire Product (10 x 3 min), diffusée dans le cadre de la Cop21 sur Arte et Arte Future et sur le site Arte.tv, réalisée par Simon Bouisson et Ludovic Zuili), vous propose d’incarner certains produits de notre quotidien afin d’en sonder les secrets les plus intimes. En vision subjective, chaque film remonte le temps à toute allure pour en suivre les pérégrinations, de transformations en rationalisations, de la Chine au Brésil, en passant par le Kazakhstan. Episode après épisode, Product révèle l’absurdité de notre société de consommation et nous éclaire quant aux origines et aux dessous de la fabrication de ces produits que nous consommons au quotidien.

Le RIO Webfest révèle et met en valeur des Séries Digitales pour servir l’évolution du digital, favoriser le développement de l’industrie dans le monde ou tout simplement célébrer les meilleures séries à l’international. A travers sa sélection officielle, le festival met en valeur la diversité de la création et souhaite être avant tout un Incubateur de nouveaux talents et à servir de tremplin à la création.