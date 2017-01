2 nouvelles chaînes Ultra HD sur HOTBIRD

Eutelsat Communications annonce l'arrivée de deux nouvelles chaînes Ultra HD sur HOTBIRD.

FTV UHD, la nouvelle chaîne en Ultra HD de Fashion TV, et Travelxp 4K, première chaîne de voyage 4K au monde, ont toutes les deux conclu des contrats pluriannuels avec Eutelsat pour profiter du très haut niveau d’implantation d’HOTBIRD au sein des réseaux câblés et IPTV en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Si FTV UHD a fait ses débuts sur HOTBIRD le 23 décembre, Travelxp 4K commencera quant à elle à diffuser à compter de janvier 2017. Les deux chaînes ont opté pour un codage HEVC associant une profondeur de couleur de 10 bits (un milliard de couleurs) et une fréquence de 50 images par seconde.

Bénéficiant d’une notoriété et d’une image de marque fortes, Fashion TV incarne un univers à la fois unique, cosmopolite et moderne. Fidèle à l’esprit d’exclusivité de sa marque Fashion TV, FTV UHD instaure de nouveaux codes audiovisuels dans le domaine de la mode et du style de vie, à travers une programmation Ultra HD originale axée sur le style et les tendances, proposée dans une qualité d’image exceptionnelle.

Disponible en sept langues, Travelxp 4K propose quant à elle plusieurs centaines d’heures d’émissions de voyages filmées aux quatre coins de la planète. La chaîne 4K emboîte le pas à Travelxp HD, dont la programmation premium entièrement originale, consacrée aux voyages et au style de vie, touche plus de 50 millions de foyers à travers le monde. Diffusant dans un espace colorimétrique REC 2020 encodant en 10 bits, Travelxp 4K s’appuiera sur la nouvelle norme HDR (High Dynamic Range) développée par la BBC et la NHK, qui crée des images à la fois plus riches et plus dynamiques en accroissant le rapport de contraste entre les zones les plus claires et les plus sombres de l’écran et en augmentant le volume de couleurs affichées. En utilisant le standard HLG (Hybrid Log-Gamma), cette norme permet au parc de téléviseurs de première génération dit SDR (Standard Dynamic Range) de décoder la norme HDR.

Comment recevoir FTV UHD et Travelxp 4K sur HOT BIRD (13° Est)

FTV UHD

Fréquence : 12 539 MHz

Polarisation horizontale

DVB-S2, 8PSK, FEC 5/6

Taux de symbole : 30 000

Travelxp 4K

Fréquence : 10 727 MHz

Polarisation horizontale

DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4

Taux de symbole : 30 000

Diffusion en HDR (High Dynamic Range) utilisant le standard HLG (Hybrid Log-Gamma)