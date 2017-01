Samsung dévoile ses téléviseurs QLED

Le fabricant Samsung affirme entrer dans une « nouvelle ère de divertissement » avec ses nouvelles séries de téléviseurs à technologie QLED, dénominée Q7, Q8 et Q9.

Principaux atouts de ces nouvelles gammes basées sur les quantum dots : elles offrent plus de contraste, de luminosité et de couleurs que la gamme précédente SUHD et peuvent couvir 99% de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Autres nouveautés présentées par ces séries : les services sports et musique intégrés sur l’interface Smart Hub qu’il sera possible de personnaliser afin de suivre son équipe ou ses artistes favoris.

Si on ignore pour l’instant la date de commercialisation de ces produits, on sait toutefois qu’ils seront accessibles sur le marché français .