LG : nouveaux TV avec Dolby Vision HDR et Dolby Atmos

Les Laboratoires Dolby et le fabricant LG Electronics annoncent au CES 2017 que les téléviseurs OLED commercialisés cette année par LG vont supporter les technologies Dolby Vision HDR et Dolby Atmos.

Les utilisateurs pourront ainsi découvrir, dans un même produit, des contenus bénéficiant des meilleures technologies de l’image et du son : le Dolby Vision offre une plus grande luminosité et un plus grand contraste, ainsi qu’une palette plus complète de couleurs, alors que le Dolby Atmos propose un son plus englobant. Parmi ces nouveaux modèles, on retrouve les séries 77/65W7, 77/65G7, 65/55E7, 65/55C7 et 65/55B7.

Plus de 80 titres de studios de cinéma sont actuellement disponibles en Dolby Vision et plus de 100 titres sont disponibles en Dolby Atmos, dont 25 disponibles dans les deux formats. La plupart des grands studios, dont Warner Bros. Home Entertainment et Universal Pictures Home Entertainment, ont annoncé leur soutien à la diffusion des titres Dolby Vision et Dolby Atmos. En outre, plus de 100 heures de contenus originaux sont disponibles en Dolby Vision auprès des principaux fournisseurs de services OTT à l'échelle mondiale, et bientôt – on évoque 2017 – les consommateurs auront accès aux titres Dolby Vision sur les disques Ultra HD Blu-ray .