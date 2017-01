Sony joue la carte de l'OLED

Sony était l'unique géant de l'électronique qui manquait à l'appel en termes de nouveautés au CES 2017.

C’est chose faite puisque le fabricant japonais a dévoilé sa série de téléviseurs Bravia OLED 4K, avec la référence A1E, supportant le HDR et disponible dans les versions 55", 65" et 77". Elle intègre, en outre, la technologie Acoustic Surface qui permet au son de sortir directement de l'écran, éliminant ainsi les enceintes et créant ainsi une union image-son.

Autre nouveauté : la série Bravia X93E, avec 4K et HDR, mais également équipée de la technologie Slim Backlight Drive+ élevant les niveaux de luminosité et de contraste et encore du processeur X1 Extreme qui permet de booster les images à un niveau proche de la qualité HDR 4K .