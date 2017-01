Nouveau projecteur Sony VPL-VZ1000ES

Sony a présenté le dernier-né de sa gamme Home-Cinéma. Il s'agit du nouveau projecteur 4K HDR VPL-VZ1000ES, compatible HDR et 4K native.

Conçu pour être compact et léger, le modèle VPL-VZ1000ES à ultra-courte focale mesure 925 x 494 x 219 mm pèse environ 35 kg, ce qui lui permet de s’adapter à presque tous les intérieurs : c’est le modèle idéal pour projeter un grand écran dans un espace restreint ou dans une pièce dotée d’un haut plafond. En outre, comme le projecteur est installé devant et non derrière les spectateurs, il ne pose aucun problème d’ombre ou d’obstruction dus aux luminaires ou au ventilateur au plafond.

Son arrivée sur le marché est prévue pour avril prochain .