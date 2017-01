Sky confirme la Formule 1 en UHD

Pour la première fois, des téléspectateurs vont pouvoir suivre des Grand Prix de Formule 1 en Ultra HD.

Cette nouveauté va être apportée par l’opérateur Sky – qui continue ainsi à démontrer sa fibre pionnière en termes technologiques – dès la prochaine saison de Formule 1, qui débute en mars prochain.

Les abonnés britanniques et irlandais équipés de box de nouvelle génération Sky Q auront ainsi accès aux transmissions de tous les Grand Prix de la saison dans cette technologie qui offre, rappelons-le, une qualité quatre fois supérieure à la Haute Définition. En sus, ces abonnés pourront également suivre chaque course à travers différents angles et accéder aux meilleurs moments en parallèle à la transmission de la course .