Eurosport propose les 32èmes de finale de Coupe de France de football

A compter de ce vendredi 6 au dimanche 8 janvier 2017, Eurosport propose à ses abonnés les 32èmes de finale de Coupe de France de football.

Les équipes de Ligue 1 font leur entrée, offrant des affiches de haut niveau telles que LYON / MONTPELLIER, PSG / BASTIA ou encore TOULOUSE / MARSEILLE.

Pour faire vivre ces 32èmes de finale de la 100ème Coupe de France, Eurosport a prévu un dispositif avec 4 multiplexes qui seront accessibles pour les abonnés. Ils pourront suivre toute la Coupe à travers les matchs, les émissions et les résumés sur Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport 360. Chaque multiplex sera animé à Paris par Gaëlle MILLION, accompagnée de Gérard HOULLIER et des illustrations du dessinateur DADOU.

Ce vendredi 6 janvier à 21H00 sur Eurosport 1, MONACO / AJACCIO sera le match directeur du premier multiplex de 3 rencontres, commenté par Alain BOGHOSSIAN et Christophe BUREAU. Nadia BENMOKHTAR sera sur place en bord terrain pour faire vivre la rencontre au plus proche de l’action.

Pour le deuxième multiplex (6 rencontres) samedi 7 janvier à 15H00 sur Eurosport 2, Lionel CHARBONNIER et Rémy TISSIER seront aux commentaires du match directeur STRASBOURG / EPINAL, avec Romain BALLAND en bord terrain. Quatre matchs seront à suivre sur Eurosport 360. La rencontre GUINGAMP / LE HAVRE, match directeur du multiplex de 18H00 sur Eurosport 2 (6 rencontres) sera commentée par Thibaut GEFFROTIN, avec Thomas MEKKICHE en bord terrain. Les abonnés retrouveront également Alain BOGHOSSIAN et Christophe BUREAU au micro pour le match opposant le PSG à BASTIA à 21H00 sur Eurosport 2, avec Nadia BENMOKHTAR en bord terrain au Parc des Princes. Suivra, après la rencontre, l’émission SOIR DE COUPE, présentée par Thomas BIHEL accompagné de Gérard HOULLIER, qui reviendra sur les premiers résultats des 32èmes de finale.

Dimanche 8 janvier à 14H15 sur Eurosport 2, Thibaut GEFFROTIN fera vivre en direct l’opposition entre TOULOUSE et MARSEILLE, avec Thomas MEKKICHE sur place en bord terrain. A 17H00, le dernier multiplex des 32èmes de finale proposera 6 rencontres sur Eurosport 2, avec BIARRITZ / RENNES en match directeur, commenté par Lionel CHARBONNIER et Rémy TISSIER, accompagnés de Romain BALLAND en bord terrain. A noter qu’Eurosport proposera un reportage exclusif de 26 minutes avant la rencontre BIARRITZ / RENNES, durant lequel les abonnés seront en immersion totale avec l’équipe de Biarritz. Les rugbymen du Biarritz Olympique rencontreront leurs homologues du football pour la préparation du match. Des images inédites à suivre en exclusivité sur Eurosport 2.

A 19H45 sur Eurosport 2 aura lieu le tirage au sort des 16èmes de finale de Coupe de France en direct du Parc OL, présenté par Guillaume DI GRAZIA et Laury THILLEMAN. L’humoriste Claudia TAGBO et l’ancien latéral droit de l’Olympique Lyonnais Anthony REVEILLERE seront invités pour le tirage des équipes. Ce tirage sera suivi de la rencontre LYON / MONTPELLIER, commentée par Alain BOGHOSSIAN et Christophe BUREAU, avec Nadia BENMOKHTAR en bord terrain. A la suite de ce dernier match, les abonnés retrouveront l’émission SOIR DE COUPE, présentée par Thomas BIHEL accompagné d’Aline RIERA et Gérard HOULLIER.

Enfin l’émission SOIR DE COUPE sera de retour lundi 9 janvier à 20H30 sur Eurosport 2. Thomas BIHEL et Lionel CHARBONNIER analyseront l’intégralité des 32èmes de finale, ainsi que le tirage au sort des 16èmes, qui se dérouleront les mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2017 .