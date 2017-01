Succès en Outremer pour NOVELAS TV

Six mois après le lancement de NOVELAS TV en Outremer en exclusivité sur LES OFFRES CANAL+, les ultramarins plébiscitent la chaine.

En effet, selon les chiffres révélés issus de la dernière étude METRIDOM septembre/novembre 2016, il apparaît que NOVELAS TV fait une entrée remarquée dans le paysage TV des territoires français d'Outremer. La chaîne éditée par THEMA (filiale du groupe Canal+) est notamment celle qui bénéficie de la plus grande durée d'écoute en Guadeloupe et à la Réunion. Elle arrive directement en 7ème position des audiences dans ces 2 départements, et à la 8ème place en Martinique.

Lancée depuis un peu plus d'un an par THEMA, Novelas TV était déjà un succès en Afrique francophone. Elle a su fidéliser une large audience avec des télénovelas à succès. Elle est arrivée dans les offres CANAL+ courant de l'année 2016 .