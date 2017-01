Deux commandes confirmées pour Arianespace

L'opérateur pan-européen Arianespace vient de se voir confier le lancement de deux nouveaux satellites.

Le premier est Intelsat 39, de l'opérateur du même nom, qui va fournir à partir du second semestre 2018 des services de distribution de vidéos, de haut débit et de connectivité pour les utilisateurs de téléphones mobiles sur la région de l'Océan Indien. Équipé de répéteurs en bandes C et Ku, ce satellite sera positionné sur les 62° Est, remplaçant son grand frère Intelsat 902, également lancé par Arianespace en 2001.

Arianespace lancera également, en 2019 via une fusée Ariane 5, le satellite de télécommunications JCSAT-17 pour le compte de l’opérateur Sky Perfect JSAT Corporation afin de couvrir l’Asie du Sud-Est. Il s’agit là du 31e satellite japonais attribué à Arianespace .