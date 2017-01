2016 aura étré un bon cru pour Arianespace

L'opérateur Arianespace dresse un bilan positif de 2016, année au cours de laquelle elle a atteint la marque des 76 succès d'affilée pour son lanceur de référence Ariane 5.

Parmi les chiffres clés obtenus au cours de l’an dernier, on peut mettre en avant les 11 lancements réussis : 7 via une fusée Ariane 5 pour le compte de différents opérateurs, comme Intelsat, Eutelsat, DISH Network L.L.C, PT.Bank Rakyat Indonesia, nbn, l’ISRO, l’ESA ou Sky Perfect JSAT corporation ; 2 menés par le lanceur Soyouz, pour l’ESA, la Commission Européenne et le CNES ; et 2 par le biais d’un lanceur Vega, pour Airbus Defence and Space.

Sur les 27 satellites mis en orbite, 10 étaient dédiés aux télécommunications, 7 à l’observation de la Terre, 6 à la navigation, 3 nanosatellites et 1 satellite scientifique .