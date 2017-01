La NASA valide deux nouvelles missions

L'agence spatiale américaine NASA vient de sélectionner deux missions parmi cinq finalistes qui seront consacrées à l'exploration du système solaire.

La première de ces missions, Lucy, dont le départ est prévu pour 2021, sera consacrée à l’étude de l’environnement des astéroïdes troyen de Jupiter entre 2027 et 2033.

Quant à la mission Psyche, prévue pour 2023, elle étudiera un astéroïde unique – Psyche 16 – qui n’a jamais été visité afin de cartographier ses caractéristiques, sa structure, sa composition et son champ magnétique. Cet astéroïde mesure environ 210 kilomètres de diamètre et, contrairement à la plupart des autres astéroïdes qui sont des corps rocheux ou glacés, celui-ci est censé être composé principalement de fer métallique et de nickel, semblable au noyau de la Terre .