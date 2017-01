BBC Earth se lance dans la VR

Le producteur de contenus d'histoires naturelles BBC Earth, actif de la BBC, vient d'annoncer un partenariat avec Oculus avec l'objectif de lancer trois expériences de Réalité Virtuelle (VR).

Ce partenariat va donner la possibilité aux téléspectateurs de suivre de façon immersive la vie quotidienne de trois animaux – un lynx, une coccinelle et des ours noirs – en s’appuyant sur les plateformes Oculus Rift et Samsung Gear VR. Ces contenus devront être lancés au cours du mois de janvier et pourront être téléchargés gratuitement pendant les trois premiers mois.

Ce premier investissement dans la VR ne devrait pas s’arrêter là puisque la BBC Earth a déjà fait part de son intention de produire très rapidement plus de contenus.

Toutefois, le terme de réalité virtuelle est encore une fois mal choisi puisqu'il ne s'agit "que" de vidéo 360°. Le terme de réalité virtuelle, grande tendance du dernier CES 2017, est largement abusé par de nombreuses sociétés, soit pour surfer sur la vague de la VR, soit pas simple ignorance de la différence entre VR et Video 360°. Par ailleurs, on s'étonnera que la BBC, société publique, reserve ses programmes à Oculus qui limite l'accès de ses programmes uniquement aux possesseurs de ses casques .