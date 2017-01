France Télévisions lance un « Plan Création »

Le groupe France Télévisions annonce qu'il s'engage en faveur de la création française avec un grand plan de soutien autour de trois axes.

Le premier consistera en de nouveaux investissements pour faire rayonner la création en France et à l'étranger. Selon France Télévisions, 50% des investissements dans la création française sont de son fait. Le groupe dispose donc d'une responsabilité directe pour faire rayonner les oeuvres françaises. Afin d'amplifier cette mission, France Télévisions va porter ses engagements d'investissement dans la création à 420 millions d'euros par an. France Télévisions poursuivra son engagement aux côtés des créateurs de documentaire, d’animation et de spectacle vivant et veillera à conclure rapidement les accords par genre afin de garantir leur financement et leur diversité. De la même manière, le soutien au cinéma français sera pleinement confirmé afin de financer les oeuvres françaises et de mieux les exposer.

Par ailleurs, France Télévisions lancera sur France 2 en janvier 2018, un nouveau feuilleton quotidien en pleine immersion dans la société. Pour mieux montrer où il investit l'argent du contribuable, le groupe audiovisuel lancera au FIPA un label création qui signera toutes les oeuvres dans lesquelles il investit.

France Télévisions lancera également une plateforme VOD par abonnement (ou à l'achat) en mai 2017. Pluzz sera refondue intégralement et devrait être proposée dans toutes les offres TV des opérateurs ADSL et fibre ainsi qu'en OTT dans les téléviseurs connectés. La question se pose au niveau du paiement à l'acte pour accéder aux programmes des antennes, le groupe ne détaillant pas quels types de programmes seront vendus payants et pourquoi. Une part du budget des programmes sera dédié à la création digitale à hauteur de 10 millions d’euros par an.

Enfin, France Télévisions souhaite mettre en oeuvre une meilleure éditorialisation sur ses antennes "pour mieux valoriser les oeuvres de création", avant, pendant et après leur diffusion. France Télévisions veut rendre plus lisibles ses rendez-vous, les thématiser, mieux répartir les genres entre les jours de diffusion, les chaines, les heures de programmation et proposer de véritables « sorties antenne » organisées, accompagnées de bonus, d’interviews, de bandes annonces comme cela est fait pour le DVD ou la VàD .