Le CES 2017 a fermé ses portes

Clap de fin pour le CES 2017. Avec plus de 3 800 exposants, un espace d’exposition de plus de 240 000 m², 600 startups et plus de 175 000 professionnels et officiels présents à Las Vegas en provenance de plus de 100 pays, ce salon a prouvé encore une fois cette année qu’il était le rendez-vous incontournable en matière de technologie et d’innovation.

Considéré la plus importante et plus audacieuse édition de toute l'histoire du salon, ce CES 2017 a « atteint de nouveaux sommets en rassemblant de grandes et petites entreprises du monde entier pour dévoiler les solutions à un grand nombre des problèmes les plus pressants de la planète », a déclaré Gary Shapiro, président directeur général de la Consumer Technology Association (CTA) qui organise cet événement.

La prochaine édition du CES aura lieu du 9 au 12 janvier 2018 .