AMC étend sa distribution dans les Balkans

L'opérateur AMC Networks International – Central Europe vient de nouer un accord stratégique de distribution avec United Group, le plus important opérateur télécom alternatif dans les Balkans.

Avec ce nouveau contrat, la chaîne AMC va élargir la diffusion de ses contenus auprès des réseaux DTH et câblés dans les Balkans, doublant la couverture dans la région, à savoir en Serbie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Monténegro et Slovénie, pour atteindre près d’un million de foyers. L’accord comprend également la distribution de la chaîne jeunesse Minimax en Bosnie.

La chaîne AMC est aujourd'hui distribuée dans plus de 125 pays et territoires en Europe, Amérique latine, Asie, Afrique et Moyen-Orient .