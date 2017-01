Sony a présenté son 1er lecteur Blu-Ray 4K UHD

L’édition 2017 du CES de Las Vegas a fermé ses portes, mais petit retour en arrière obligatoire pour évoquer l'UBP-X800, le 1er lecteur Blu-Ray 4K UHD de Sony.

Le géant nippon affiche la couleur en affirmant que ce lecteur permet de « regarder, écouter et lire tout ce que vous voulez » ! Traduction : ce modèle est compatible avec les Blu-Ray Ultra HD, le streaming en 4K, le HDR, mais également les disques DVD Audio, DVD video, CD, Super Audio CD et les Blu-Ray « traditionnels », sans oublier le Hi-Res Audio ou les fichiers ACC et WAV ou encore, côté vidéo, les fichiers WMV, AVCHD, MPEG-2 et MPEG-4. Avec ce UBP-X800 les utilisateurs bénéficient également d’un vrai son cinéma à travers les technologies Dolby Atmos et DTS:X.

Sa sortie commerciale est programmée pour le printemps 2017, mais on ignore pour l’instant son prix .