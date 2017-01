De moins en moins de britanniques devant leur TV à Nöel

Il faut croire que la télévision attire de moins en moins de téléspectateurs le jour de Noël en Grande-Bretagne.

Selon une information relayée par informitv, le programme le plus regardé le 25 décembre dernier – « Call the Midewife », diffusé sur BBC One – a réuni 9,21 millions de téléspectateurs. Bien loin ainsi des 10,92 millions qui ont suivi « Downton Abbey » sur ITV le soir de Nöel 2014, mais également des 12,61 millions de britanniques réunis devant leur petit écran pour « EastEnders » en 2010.

On est toutefois à mille lieux des records établis autrefois par cet historique feuilleton : 18,31 millions de téléspectateurs en 2000 et 30,15 millions en 1986 .