Boxe : Boxe : les médaillés de Rio et les World Series of Boxing en exclusivité sur SFR Sport

Altice a acquit les droits de diffusion de la WSB (World Series of Boxing), permettant aux chaînes SFR Sport de diffuser en exclusivité dès 2017 l'intégralité de cette compétition annuelle, soit trente-six rencontres de poules et quatorze rencontres de phases finales dont les six à douze rencontres de l'équipe française.

Ce contrat de quatre ans prévoit une diffusion exclusive tous supports de la WSB en France, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique francophone, ainsi qu'un volet marketing garantissant à SFR une forte visibilité sur les rencontres de l'équipe française.

La compétition sera diffusée sur SFR Sport 5, entièrement dédiée aux sports de combat .