États-Unis : de nouvelles solutions de VOD et OTT

Le groupe Playmaker Media, actif du Groupe NBC Sports opéré par NBC Sports Digital, et la solution sur le Cloud iStream, propriété du groupe Turner, annoncent la signature d'un partenariat.

Celui-ci aura pour but d'offrir des solutions de VOD et de streaming OTT en direct destinées aux principales ligues sportives, aux ligues émergentes, aux réseaux de diffusion sportifs, à l'organisation des Jeux Olympiques et à d’autres titulaires de contenus diffusés en direct.

Ces deux compagnies ont déjà travaillé ensemble par le passé, mais également récemment pour diffuser les JO de Rio 2016 : au cours de 19 jours, plus de 100 millions d’utilisateurs uniques ont consommé 3,5 milliards de minutes de vidéos, y compris un record de 2,7 milliards de minutes en direct, soit plus que tous les Jeux Olympiques précédents combinés .