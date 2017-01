La BBC lance une chaîne pour le segment maritime

La BBC Wordwide va lancer une chaîne de divertissement sur-mesure créé spécifiquement pour les bateaux de croisière et, d'une façon plus large, pour tout le segment maritime.

Baptisée BBC HD, cette offre proposera le meilleur des contenus britanniques produits par l'opérateur public dans les domaines du divertissement, des documentaires ou de la comédie ; une offre que viendra compléter ainsi la chaîne d’information en continu BBC World News, déjà distribuée dans les navires du monde entier.

La diffusion de BBC HD sera effectuée à travers le réseau MTN TV de l'opérateur Global Eagle Entertainment et ses émissions pour être suivies, dans un premier temps, via la flotte des opérateurs maritimes P&O Cruises et Cunard .