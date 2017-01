i24 News va lancer une version américaine

i24 News, chaîne d'information d'origine israélienne du groupe Altice, vient de nominer son nouveau Vice-président Exécutif pour se renforcer à l'international et notamment aux Etats-unis.

Claude Nahon est nominé en tant que Vice-Président Exécutif en charge du Business Developpement et il aura sous sa responsabilité l'ensemble des activités de revenus de i24 News en particulier en France et aux Etats-Unis.

« Je me réjouis de rejoindre i24 News à un moment stratégique de son histoire et avant son arrivée aux Etats-Unis offrant ainsi demain à ses partenaires et annonceurs des opportunités publicitaires uniques, puissantes et diversifiées sur l'Europe, les USA, le Moyen-Orient. Je rejoins une chaîne en pleine expansion qui se distingue par la qualité de ses équipes, son esprit entrepreneurial et sa rigueur dans le traitement de l'information. » a déclaré Claude Nahon suite à sa nomination.

Claude Nahon a notamment été Directeur Général de HighCo Shopper France et Directeur de M6 Publicité Digital .