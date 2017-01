Coopération spatiale entre la France et l'Inde

Les présidents du CNES et l'agence spatiale indienne, respectivement Jean-Yves Le Gall et AS Kiran Kumar, ont signé un accord pour créer un groupe de travail conjoint dans le domaine des technologies des lanceurs spatiaux.

Dans le cadre de ce partenariat, des ingénieurs de l’ISRO seront formés au CNES et, dans la foulée, un groupe de travail technique évaluera les synergies sur les développements en cours et examinera des projets de concepts futurs, en particulier dans le domaine du réutilisable.

Jean-Yves Le Gall et Rahul Narayan, Président Directeur Général de la start-up Axiom Research Labs, ont également signé un accord portant sur la participation du CNES à la mission Team Indus, destinée à poser sur la Lune un module et deux rovers en janvier 2018. Le CNES fournira deux micro-caméras de dernière génération, développées en partenariat avec l’industriel français 3DPlus, une technologie dans laquelle la France est leader mondial. Les caméras CASPEX (Color Cmos Camera for Space Exploration), constitueront les yeux du rover indien. Premier alunissage privé, la mission marquera également le premier envoi d’une technologie française sur la Lune .