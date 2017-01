Sentinel-2B est arrive à Kourou pour les préparatif de son lancement

L’avion-cargo Antonov An-124 amenant le satellite Sentinel-2B est arrivé en Guyane française. Celui-ci a ensuite été transféré dans la foulée au Centre Spatial Guyanais pour préparer son lancement en mars prochain via une fusée Vega.

À l’instar du Sentinel-2A, lancé en 2015, le satellite Sentinel-2B s’insère dans le programme d’observation de la Terre lancé par l’Union Européenne appelé Copernicus. Celui-ci se destine à fournir des informations pour les secteurs agricoles et forestiers, pour l’aide à la gestion de la sécurité alimentaire, le suivi de la pollution dans les lacs et les eaux côtières ou encore la cartographie des catastrophes et l’aide humanitaire.<:p>

Les satellites Sentinel-2 résultent d'une étroite collaboration entre l'Agence spatiale européenne, la Commission européenne, les fournisseurs de services et les utilisateurs de données. La mission a été conçue et construite par un consortium d'une soixantaine d'entreprises dirigées par Airbus Defence and Space, avec le soutien de l'agence spatiale française CNES pour optimiser la qualité de l'image et par le DLR German Aerospace Center pour améliorer la récupération de données par communications optiques .