BBC iPlayer : La Beeb va revoir sa stratégie

La BBC veut réinventer la radiodiffusion publique pour les nouvelles générations.

Une révolution qui commencera par l'iPlayer, son service de télévision de rattrapage, que le directeur général, Lord Hall, veut transformer en une plateforme en ligne incontournable en Grande-Bretagne dès 2020, considérant que la BBC se doit d’être pionnière dans les nouvelles technologies si elle veut continuer à être leader global, en développant des services personnalisés pour ses clients.

L’une des stratégies pour que la plateforme iPlayer, lancée en 2007, devienne le service de télévision en ligne leader en Grande-Bretagne sera de proposer plus de séries et dans leur intégralité, avant même qu’elles soient diffusées à la télévision. L’ambition est de doubler le nombre d’utilisateurs de l’iPlayer, passant de 10 millions à 20 millions par semaine, et de quadrupler le nombre d’heures passées sur la plateforme, des actuelles 30 minutes en moyenne à 2 heures .