La Coupe d'Italie en HD sur Tivùsat

La plateforme italienne par satellite Tivùsat, diffusée sur la position 13° Est, accompagne de près la Coupe d'Italie de football version 2016/2017 en haute définition.

Après la diffusion, sur la RAI 1 ce mercredi, de la rencontre Juventus/Atalanta, comptant pour le 8e de finale de la Tim Cup, ce jeudi c’est au tour de la RAI 2 de transmettre en direct et en HD le match entre le AC Milan et Torino. Une éliminatoire que les détenteurs de décodeurs Tivùsat et amateurs de football peuvent suivre via satellite. Il leur suffit pour cela de zapper sur la position 102 du bouquet transalpin .