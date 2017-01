Canal : Petit plan de service pour débuter l'année

Canal procédera à un léger plan de service à compter du 17 janvier 2017.

Peu de changements. Le premier concerne la suppression des chaînes Discovery (Discovery Channel et Discovery Science) suite à la prise d'exclusivité du groupe SFR. Ces chaînes quitteront donc le bouquet Canal pour ne plus être disponible qu'auprès des abonnés SFR (fibre et ADSL).

Côté nouveauté, c'est la chaîne Toonami qui entrera dans le bouquet Canal. Elle arrivera à la position 164 avec les autres chaînes jeunesses du bouquet. Avant cela, Toonami avait fait son arrivée dans les bouquets Fransat (option jeunesse sur abonnement) et Molotov (option payante du bouquet OTT).

Les autres modifications sont uniquement liés à la numérotation des chaînes .